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        Bingöl'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:04
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        Bingöl'de yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentte aralıklarla devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.

        Akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

        Sürücüler, trafik polisleri ekiplerince kar ve buzlanma yaşanan bölgelerde kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

        Ekipler sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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