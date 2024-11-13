Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 140 besiciye hibe destekle güneş enerjisi paneli dağıtıldı

        Bingöl'de "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi" kapsamında 140 besiciye yüzde 50 hibeyle güneş enerji paneli desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 140 besiciye hibe destekle güneş enerjisi paneli dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi" kapsamında 140 besiciye yüzde 50 hibeyle güneş enerji paneli desteği sunuldu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bingöl Damızlık Koyun Keçi Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında temin edilen güneş enerjisi panelleri düzenlenen törenle küçükbaş hayvan yetiştiricilerine teslim edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, tarım ve hayvancılığın Bingöl'de geleneksel bir üretim alanı olduğu ifade ederek, meralardaki çiftçilere kentteki imkanları sunmak için çalıştıklarını söyledi.

        "Öyle bir noktaya gelmeliyiz ki çiftçimiz, üreticimiz merasında, dağda hayvan otlatırken televizyonunu seyredebilmeli, cep telefonu şarj edebilmeli, dünyadan haberi olabilmeli, internete girebilmeli. Bu güneş enerjisi panelleriyle artık meralarda, yaylalarda çalışan çiftçilerimiz, besicilerimiz internete, soğuk suya ve televizyona ulaşabilecekler." diyen Usta, şehirdeki imkanlar sunulduğunda besicilerin, çiftçilerin toprakla bağlarını sürdüreceğine inandıklarını belirtti.

        Usta, 2025 yılı için DAP İdaresi ile yeni proje hazırladıklarını dile getirerek, bu kapsamda çiftçilere, besicilere yeni destekler sunacaklarını kaydetti.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da kentte 556 bin küçükbaş hayvan, 250 bin hektar mera, 264 bin hektar da orman alanı bulunduğunu anlatarak, güneş enerjisi panellerinin yayladaki üreticilerin elektrikle ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

        Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise küçükbaş hayvancılığın çok zor bir meslek olduğunu, bu desteklerin besiciler için önemli olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz

        Benzer Haberler

        Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzal...
        Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzal...
        Valilikten "Cem Adrian'ın Bingöl konseri 1 gün kala iptal oldu" haber ve pa...
        Valilikten "Cem Adrian'ın Bingöl konseri 1 gün kala iptal oldu" haber ve pa...
        Gözaltındayken kaçan şüpheli, polisin durdurmak için açtığı ateşte hayatını...
        Gözaltındayken kaçan şüpheli, polisin durdurmak için açtığı ateşte hayatını...
        Bingöl Valiliğinden 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama:
        Bingöl Valiliğinden 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama:
        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı
        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı
        Bingöllü aile devletin verdiği destekle evini inşa etti
        Bingöllü aile devletin verdiği destekle evini inşa etti