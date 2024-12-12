Bingöl'ün Sancak Belde Belediye Başkanı Çiçek, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye başkanlığına seçildiği günden bugüne kadar olan süreçte attığı tüm adımlarda istişare kültüründen yola çıkarak hareket etmeye çalıştığını belirtti.