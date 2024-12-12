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        Bingöl'de yapımı süren isale hattı 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

        Bingöl'de yapımı süren isale hattı 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:21
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        Bingöl'de yapımı süren isale hattı 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak
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        Bingöl'de yapımı süren isale hattı 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Karlıova ilçesi Bahçe ve Kaynak köylerinden alınacak kaynak suyu, yapımına başlanan 13 kilometre uzunluğundaki isale hattı aracılığıyla Bingöl'e ulaştırılacak.

        Ayrıca, iş kapsamında 5 bin metreküp kapasiteli su deposu imalatı ve mevcut deponun bağlantı hatlarının yenilenmesi sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

        DSİ'nin musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için tüm gücüyle çalıştığını, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında 13 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattına sevkiyat yapıldı. Çalışma sahasına indirilen 10 kilometre çelik borunun 4 kilometresi döşenerek toprak altına alındı. İsale hattı tamamlandığında yıllık 9.46 milyon metreküp su, 2055 yılına kadar Bingöl'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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