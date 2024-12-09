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        Bingöl'de terör operasyonunda 1 tutuklama

        BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 00:35
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        Bingöl'de terör operasyonunda 1 tutuklama
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        BİNGÖL’de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, İran’dan gelip Ağrı’dan ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli, beraber hareket ettiği belirlenen 4 şüpheli ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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