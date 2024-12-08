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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:37 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:37
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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda İran'dan Ağrı'ya gelen terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu değerlendirilen bir şüpheli Bingöl'de yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüpheliyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 zanlı da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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