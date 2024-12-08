Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda İran'dan Ağrı'ya gelen terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu değerlendirilen bir şüpheli Bingöl'de yakalandı.