Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı görevine başladı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, tören mangası, şube müdürlerince karşılanan Kalaycı, daha sonra makam odasına geçti.
Kalaycı'ya başarılar dileyen Orhan, Bingöl’de güzel bir dönem geçirdiğini, kent halkından helallik istedi.
Beyti Kalaycı da çalışmaları dolayısıyla Orhan'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.