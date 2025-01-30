Dolandırıcılar yüzünden yıllarca emek vererek aldığı evini taşınamadan kaybetti

RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Mahmut İşlek, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırılarak yıllarca verdiği emekle aldığı evini taşınamadan kaybetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulda 2016'dan bu yana temizlik görevlisi olarak çalışan 6 çocuk babası Mahmut İşlek'i (60) geçen yıl ağustos ayında telefonla arayan kişi kendisini komiser olarak tanıttı.

Arayan kişi İşlek'e, kimlik bilgilerinin kullanılarak adının sahte para ve dolandırıcılık olayına karıştığını, bununla ilgili de 1 kişinin yakalandığını, sivil polislerin de evlerine gelerek arama yapacağını söyledi.

Diğer gün gelen başka bir telefonda, kendisini savcı olarak tanıtan kişi, İşlek'ten mal varlığını öğrenerek, Yenişehir Mahallesi'ndeki evini satmasını ve hakkındaki dosyanın kapatılması için paranın kendilerine gönderilmesini talep etti.

Evini satılığa çıkaran İşlek, bu süre zarfında dolandırıcıların baskısına maruz kaldı.

İşlek, bir müddet sonra evini 1 milyon 500 bin liraya sattı ve kendisinin ve ailesinin başına bir şey geleceği endişesiyle kimseye bir şey anlatmadı.

Evinin satışından aldığı paradan önce 980 bin, sonra da kalanı dolandırıcıların banka hesabına yatıran İşlek, daha sonra dolandırıldığını anladı.

Yıllarca emek verilerek ve borç alınarak satın aldıkları evlerine taşınmalarına kısa bir süre kalan aile, büyük bir şok yaşadı.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İşlek, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

- "Dolandırıcılar beni oyuna getirdi"

Mahmut İşlek, AA muhabirine, 1 Ağustos'ta evinden camiye giderken dolandırıcıların kendisini aradığını söyledi.

Dolandırıcıların oyunuyla evini kaybettiğini belirten İşlek, "Biraz içine eşyalarını koyduk. Tam taşınamadan dolandırıcılar yüzünden evimizi sattım. Mağdurum. Dolandırıcılar beni oyuna getirdi." ifadelerini kullandı.