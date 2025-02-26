Karlıova Kaymakamı Gilan LGS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Gilan, Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından ücretsiz olarak verilen kursta LGS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Gilan, onlara sınavda başarılar diledi.

Gilan, daha sonra bir araya geldiği öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.