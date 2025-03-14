Bingöl'de köy okulundaki çocuklar müzikteki yeteneklerini keşfediyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Valiliği tarafından başlatılan "Köylerde Yankılanan Melodiler Projesi" ile kırsaldaki okullarda okuyan öğrenciler müzikteki yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor.

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın öncülüğünde köylerdeki dezavantajlı çocukların müzikle kötü alışkanlıklardan korunması ve toplumsal dayanışmanın sanat yoluyla sağlanması amacıyla "Köylerde Yankılanan Melodiler Projesi" hayata geçirildi.

Valilik Projeler ve Yatırım Destek Ofisi, Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle proje, kent merkezi kırsalında bulunan Sarıçiçek Ortaokulu, Ekinyolu Ortaokulu, Çeltiksuyu köyündeki Sabah Gazetesi Ortaokulu'nda uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında yapılan sınavı geçen 30 öğrenci, okullarındaki müzik atölyelerinde bağlama, gitar, ritim, darbuka, erbane ve bendir eğitimleri alıyor.

Müzikteki yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra oluşturulan koroyla konser verecek.

Bingöl Valiliği Projeler ve Yatırım Destek Ofisi Proje Koordinatörü Osman Orman, AA muhabirine, ilk olarak 3 köy okulunda projeye başladıklarını söyledi.

Projenin asıl amaçlarından birinin özellikle dezavantajlı bölgede bulunan köylerdeki çocukların müzik yoluyla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Orman, farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Projenin haziranda tamamlanacağını anlatan Orman, şöyle konuştu:

"Bir gala yapmayı düşünüyoruz. Bütün çocuklarımızı bir araya getirip halkımızın da katılacağı bir organizasyonla projeyi taçlandırmayı hedefliyoruz. Projemiz Valimiz Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde hayata geçirildi. Özellikle köydeki çocukların bu anlamda eğitilmesi ve yetiştirilmesini hedefliyoruz."

- "Öğrencilerin sanatla, sporla uğraşmalarını istiyoruz"

Sarıçiçek Ortaokulu müzik öğretmeni Feti Demirel de öğrencilerine bağlama dersleri verdiğini kaydetti.

Zaman zaman dersleri doğada gerçekleştirdiklerini anlatan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan, tabletten, telefondan uzak tutup müziğe yönelmelerini, daha çok sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Sanatla uğraşmak çocukların aralarındaki iletişime ve karakterlerine olumlu bir şekilde yansıyor. Ben de sanatla uğraşarak müzik öğretmenliğine kadar geldim. Bu, karakterime olumlu bir şekilde yansıdı. Öğrencilerime de bu düşünceyi aşılamaya çalışıyorum. Projenin sonunda Bingöl halkına güzel bir konser verip farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."

- "Müzik çalışması güzel geçiyor"

8. sınıf öğrencisi Mert Ergün de müziğe merakının olduğunu anlatarak, eğitimle bağlama çalmayı öğrendiğini dile getirdi.

Ergün, "Telefondan, tabletten, kötü alışkanlıklardan uzak kalıyoruz. Müzik güzel bir duygu veriyor. Valimiz, öğretmenlerimiz sayesinde müziğe yöneldim." dedi.

13 yaşındaki Zeynep Görkem de projeyle sunulan imkan sayesinde bağlama kursuna katıldığını ve kursta eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

Görkem, "Valimiz bize bu desteği sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Müzik çalışması güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.