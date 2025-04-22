Bingöl'de karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Doğanca köyü kırsalında yaptığı aramada karton bardaklarda filizlenen 480 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.
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