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        Bingöl'de karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:47
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        Bingöl'de karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde karton bardaklara ekilen 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Doğanca köyü kırsalında yaptığı aramada karton bardaklarda filizlenen 480 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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