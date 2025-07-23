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        Bingöl'de 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:36
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        Bingöl'de 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi ile merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 22-23 Temmuz'da çalışma yaptı.

        Çalışmada, 6 farklı bölgede, toplam 17 bin 895 kök Hint keneviri, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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