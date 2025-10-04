Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde, Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

Van, Muş, Kars ve Erzurum'dan gelen 70 yarışmacının katılımıyla 5 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Erbane ve halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, yarışmanın yapıldığı ilk yıllara göre büyük gelişme gösterdiğini dile getirerek, destek veren Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ile Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'e teşekkür etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki Kaymakamımız Tufan Bağır Gilan böyle bir etkinliği tertip etmek istediğini ifade ettiğinde çok mutlu olmuştum. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bölgede hedeflenen kardeşlik ve barış ortamını biz, 3 yıl önce Karlıova'da tesis ettik. Etkinliğin 3 yıldır yapılıyor olması ve gelecekte de yapılacak olmasının, Karlıova ve bölgeye büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İleride bu etkinliğin, bölgesel ve ulusal bir nitelik kazanacağını ümit ediyorum. Bu anlamda destek veren çok sayıda kurumumuz var. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Karlıova Kaymakamı Bıçak da ilçeleri adına böylesine önemli bir organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu organizasyonu sistematik bir hale getirerek kaymakamlığımız himayesine alan önceki dönem kaymakamımız Sayın Tufan Bağır Gilan'a ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sunmaya devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.

Arıkan, "Bu heyecanın ve coşkunun her gün artması için sadece Karlıova'nın değil, Bingöl'ün de etkinliğe sahip çıkması gerekiyor. Bu organizasyon artık bizim önemli bir parçamız. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Bu arada Vali Usta, İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden bal üreticisinin katıldığı yarışmada şampiyon olan Turan Şenli'ye altın madalya ve plaket verdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Büyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol katıldı.