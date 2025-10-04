Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:40
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dedebağı köyü mevkisinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

