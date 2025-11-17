Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de trafik polislerine yaka kameraları törenle dağıtıldı

        Bingöl'de trafik polisleri için tahsis edilen 90 yaka kamerasının teslimi için tören düzenlendi.

        Giriş: 17.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:42
        Giriş: 17.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:42
        Bingöl'de trafik polisleri için tahsis edilen 90 yaka kamerasının teslimi için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, yaka kameralarının tahsisiyle kentte trafik güvenliğinin güçlendirilmesi ve kolluk hizmetlerinde şeffaflığın artırılması adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

        Türkiye'de yaklaşık 20 bin yaka kamerasının tahsis edildiğini aktaran Usta, "Bingöl'de görev yapan trafik personeli arkadaşlarımıza da birer tane olacak şekilde toplam 90 yaka kamerası gönderildi. İlimizde halihazırda 15 yaka kamerası aktif kullanılmaktadır. Böylece toplamda 105 yaka kamerasıyla arkadaşlarımız daha etkin ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşacaklardır." diye konuştu.

        Usta, yaka kamerasının yerli ve milli yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaka kameraları ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil özelliklere sahip cihazlardır. Yaka kameralarında bulunan yüz tanıma sistemi sayesinde polis-vatandaş etkileşimleri merkezden anlık olarak izlenebilmekte, böylece olaylara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlanmakta ve tüm görüntüler 30 gün süreyle güvenli bir şekilde kayıt altında tutulabilmektedir."

        İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da yaka kameralarının hayırlı olması diledi.

        Konuşmaların ardından trafik polislerine yaka kameraları dağıtıldı.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri ve trafik personeli katıldı.

