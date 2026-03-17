Bingöl'de yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bingöl'de evden kolye çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, bir kişinin "evinden 100 bin lira değerinde altın kolye çalındığı" yönündeki ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

