Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını verdi. Netanyahu, ABD ile birlikte hareket ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptığı bir video mesaj yayımladı.

        İran'ın fiilen yöneten kişi olduğunu iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü savunan Netanyahu, İran'da savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Netanyahu, Tahran yönetimine darbe vurup "İran halkına onu devirme şansı verdiklerini", bunun tek seferde ve kolay olmamasına rağmen, ısrarcı olmaları durumunda gerçekleşebileceğini ve İran halkına özgürlük fırsatı sunacaklarını savundu.

        "Aynı zamanda, Körfez'deki Amerikalı dostlarımıza da yardım ediyoruz." diyen Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülkenin işbirliği içinde hareket ettiğini, Tahran yönetimi üzerinde baskıya neden olan dolaylı ve doğrudan saldırılara yardım edeceklerini kaydetti.

        Netanyahu, daha önce de söylediği "sürprizleri olduğunu ve savaşın taktiklerle kazanılacağını", fakat bunları açıklayamayacağını ileri sürdü.

