Bingöl'de Uluslararası Öğrenci Merkezi açıldı

Bingöl Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal, akademik ve kültürel alanlarda destekleneceği Uluslararası Öğrenci Merkezi açıldı.



Uluslararası Öğrenci Ofisi bünyesinde kurulan ve 48 ülkeden gelen 1200 yabancı uyruklu öğrenciye birçok alanda hizmet verecek merkezin açılışı, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Rektör Çelik, AA muhabirine, merkezin Bingöl Üniversitesi'nin uluslararasılaşma yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Merkezin açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Çelik, farklı kültürlerin buluştuğu ortak bir yaşam alanı oluşturduklarını ve geleceğe dair somut bir adım attıklarını belirtti. Çelik, şunları kaydetti:



"Burası 20 yıllık vizyon. Küresel üniversite olma yolunda atılmış önemli bir adım olarak da vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki 20 yılda, uluslararası öğrenci sayımızı nitelik odaklı bir anlayışla artıracağız. Hedefimiz 110 farklı ülkeden 5 bine yakın öğrenciye ulaşmak. Uluslararası Öğrenci Merkezi ile yabancı uyruklu öğrencilerimizin üniversiteye ilk adım attıkları andan itibaren akademik başarılarından sosyal entegrasyonlarına, barınmadan kariyer planlamasına kadar her aşamada yanında olacağız. Burada okuyan her öğrenci, mezun olduktan sonra üniversitemizin ve ülkemizin en güçlü elçisi olacak. Uluslararasılaşmayı yalnızca öğrenci sayısına indirgemiyoruz. 20 yıllık vizyonumuzda, ortak diploma programları, küresel araştırma ağları ve uluslararası fonlara erişim öncelikli hedeflerimiz arasında."



Merkezin aynı zamanda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle kuracakları iş birliklerinin operasyonel üssü olacağını dile getiren Çelik, "Üniversitemizi, iklim değişikliğinden yapay zekaya, sağlık bilimlerinden sosyal politikalara kadar küresel sorunlara çözüm üreten bir araştırma merkezi haline dönüştüreceğiz." dedi.



Uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim almak için değil aynı zamanda kariyerlerini de inşa etmek için üniversitelerini tercih etmelerini sağlamaları gerektiğine işaret eden Çelik, "Bu merkez, uluslararası öğrencilerimizi staj olanakları, mezun ağları ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturacak. 20 yıl sonra, üniversitemizin uluslararası mezunlarının dünyanın dört bir yanındaki bilim, sanayi, sanat ve diplomasi alanlarında söz sahibi olduğu bir tabloyu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Lübnanlı Sidra Khoder de kendilerine sunulan hizmetlerden memnun olduklarını anlatarak, "Bingöl insanı çok iyi. Ablam da burada veterinerlik okuyor. Onun için ben de buraya geldim. Bingöl Üniversitesi çok güzel. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.



İşletme bölümünde okuyan Sudanlı Muhannad Abbas da merkezin yabancı öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek, "Burası yeni ülkeler tanımak ve Türkçe öğrenmek için çok faydalı. Üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi.



Tarla bitkileri bölümü öğrencisi Ganalı Abdül Mümin de yaşayabilecekleri problemleri merkez sayesinde hızlıca çözebileceklerini dile getirdi.

