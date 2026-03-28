        Bingöl'deki Çır Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Deşt Yaylası mevkisindeki Çır Şelalesi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Vali Cahit Çelik öncülüğünde bir araya gelen Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile Kuzey Yüzü Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü üyeleri ve Ankara'dan gelen bir grup doğasever, Çır Şelalesi'ne gezi düzenledi.

        Vali Çelik, eşi Nermin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve doğaseverler, karlı yoldan inerek Çır Şelalesi'ne ulaştı.

        Katılımcılar, yaklaşık 50 metre yükseklikten yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu kayalıklardan dökülen şelaleyi seyretmenin keyfini yaşadı.

        Kar sularının erimeye başlamasıyla daha coşkulu akan Çır Şelalesi, misafirlerine görsel şölen sunuyor.

        Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, Bingöl'ün göllerin, dağların, huzurun ve kardeşliğin başkenti olduğunu söyledi.

        Görev yaptığı süre içerisinde kentin tanıtımına yönelik ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurgulayan Çelik, "Ankara'dan ve Bingöl'den gelen bir doğasever grupla beraber Çır Şelalesi'ne geldik. Çır Şelalesi, kent merkezimize yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta. Karlıova-Erzurum yolundan da yaklaşık 10 kilometre mesafede. Ben de ilk defa geldim buraya. Doğasıyla, suyun sesiyle, güzelliğiyle gerçekten insanı büyülüyor. Tüm doğaseverleri ve hemşehrilerimizi bu güzel yeri keşfetmeye, görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

