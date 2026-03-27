        Bingöl'de "Yeni Trafik Düzenlemesi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Bingöl'de Vali Cahit Çelik'in başkanlığında "Yeni Trafik Düzenlemesi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çelik, trafik kanunundaki yeni düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

        Trafik kazalarının başlıca nedenlerinin aşırı hız, alkollü araç kullanımı, şerit ve kırmızı ışık ihlali olduğunu dile getiren Çelik, "Çoğu kişinin bildiğinin aksine can kayıplarının büyük bir kısmı trafik kazalarında yerleşim yerlerinde olur. Meydana gelen toplam trafik kazalarının da yüzde 85'i yerleşim yerlerinde, çok az bir kısmı otoyollarda ve ana yollarda olur ancak otoyollarda meydana gelen trafik kazalarında ölüm oranı daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

        Bingöl'de son yıllardaki trafik kazalarına ilişkin verileri paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede Bingöl'de son 4 yıl içerisindeki kazalara baktığımız zaman 2021 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 800 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 806 vatandaşımız yaralanmış. 2022 yılında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 823 vatandaşımız yaralanmış. 2023 yılında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1056 vatandaşımız yaralanmış. 2024 yılında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1134 vatandaşımız yaralanmış. 2025 yılında 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1296 vatandaşımız ise yaralanmış."

        Çelik, bu yılın ocak ve şubat aylarında da trafik kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 158 kişinin de yaralandığını aktardı.

        Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün trafik personeli tarafından sunum gerçekleştirildi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Çakan ile Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Alparslan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

