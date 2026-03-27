        Bingöl Haberleri

        Müslüman olan Güney Koreli Jang, Bingöllü genç kızla hayatını birleştirdi

        RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Güney Koreli Yongsuk Jang, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Bingöllü Cansel Soylu ile evlendi.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Çekya'daki bir lojistik firmasında yönetici olan Güney Koreli Yongsuk Jang (38), yaklaşık 5 yıl önce Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur rehberliği stajı yapan Cansel Soylu (26) ile tanıştı.

        Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenme kararı aldı.

        İki yıldır İslamiyet'i araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Jang, Bingöl'e geldi.

        Soylu ile Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nu ziyaret eden Jang, şahitler huzurunda gerçekleştirilen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu, Can ismini aldı.

        Bingöl Belediyesi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine giren çift için İl Müftülüğü'nde de dini tören yapıldı.

        İl Müftüsü İmamoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da yaşayacak olan çifti tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diledi.

        - "Çok duygulandık"

        Cansel Soylu Jang, AA muhabirine, bugünlere geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Eşinin 2 yıl öncesinden Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Jang, "Müslümanlığı zaten kendisiyle konuşmuştuk ve bunu istiyordu. İkimiz için ilk kez olan bir şeydi, çok duygulandık. Eşime din konusunda yardım edeceğim." dedi.

        "Can" ismini alan Jang da İngilizce çok mutlu olduğunu belirterek, "Bütün dinlere saygım vardı, İslamiyet'i seçtim. Eşimi çok seviyorum, umarım çok güzel bir hayatımız olur. Bingöl'ü çok seviyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Benzer Haberler

        Kış uykusundan uyanan ayıların kar keyfi
        Öğrenciler kayak merkezinde doyasıya eğlendi
        Öğrenciler kayak merkezinde doyasıya eğlendi
        Bingöl'de "Afet Farkındalık ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
        Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği
        Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği
        Bingöl'de baharın habercisi kardelenler yüzünü gösterdi
        12 Bingölspor - Kahramanmaraşspor: 1-1
        12 Bingölspor - Kahramanmaraşspor: 1-1