Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği sunuldu.
Giriş: 26.03.2026 - 16:14
SYDV tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan çocuklara 5 bin lira değerinde giysi alışveriş kartı hediye edildi.
Kartlar vakıf personeli tarafından çocukların adreslerine teslim edildi.
Bu kapsamda 103 çocuğa destek sunulduğu belirtildi.
