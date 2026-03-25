        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Valilikten yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıfta kullanması sonucu, bazı öğrencilerin nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunun gözlendiği belirtildi.

        Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından müdahale edilen öğrencilerin güvenli alana tahliye edilerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonrası Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencinin tetkik ve tedavileri tamamlandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili idari inceleme başlatıldı. Okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmamasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

