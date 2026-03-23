Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. F.K. (29) idaresindeki 06 FK 6228 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Ağaçeli köyü mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polisler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı at öldü.

