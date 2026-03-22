        Doğu ve Güneydoğu'daki 5 ilde nevruz etkinliği düzenlendi

        Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da nevruz etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Batman'da etkinliğin yapıldığı fuar alanında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

        Katılımcılar, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

        Çeşitli sanatçıların sahneye çıktığı etkinlikte, katılımcılar halay çekti, nevruz ateşi yaktı.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, buradaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin aşama aşama ilerleyerek bugüne geldiğini söyledi.

        Süreç kapsamında belli adımların atıldığını ifade eden Buldan, "Salı günü Meclis açılacak. Yeni başlayacak olan mesai ile birlikte halkımızın beklediği somut adımlarla ilgili hızlıca, hiç zaman kaybetmeden, rehavete kapılmadan süreci tamamlamanın zamanı artık geldi." dedi.

        Buldan, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ülkede yeni bir atmosferin yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu ülkede annelerimiz gözyaşı döktü, evlatlarımız toprağın altına girdi ancak yeni bir umut, yeni bir hava, yeni bir atmosfer var ve bu hava, bu atmosfer, bu barışı sağlamaya yetecek kudrete, güce sahiptir. Bu coğrafya artık barışa gebedir. Bu coğrafya barışı doğurmak üzeredir. İşte bunun için herkes üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmek zorundadır."

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de katılımcıların nevruzunu kutladı.

        - Siirt

        Siirt'te de etkinliğin yapıldığı Barış Mahallesi'ndeki alana gelenler, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

        Yöresel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, nevruz ateşini yaktı.

        Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, katılımcılara teşekkür etti.

        - Şırnak

        Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi TOKİ nevruz alanında düzenlenen etkinlik öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

        Katılımcılar, polislerce yapılan üst aramasından sonra alana girdi.

        Katılımcılar, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yaktı.

        Etkinliğe, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile partililer katıldı.

        Bingöl ve Elazığ'daki etkinliklere katılanlar da yöresel şarkıcıların söylediği şarkılar eşliğinde nevruz ateşinin çevresinde halay çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

