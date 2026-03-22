Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

