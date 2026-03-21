Bingöl'de rahatsızlanan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Bingöl'de zatürre ve kalp yetmezliği şüphesi bulunan 25 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde pnömoni (zatürre), kalp yetmezliği ve kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) şüphesiyle tedavi gören bebeğin ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bu kapsamda bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Muş Havalimanı'na götürülen bebek, nakledildiği ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

