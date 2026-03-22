Bingöl'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SN 2204 plakalı otomobil, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

