Bingöl'de heyelan sonrası evin duvarına dayanan toprak kütlesi endişeye neden oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütlesinin müstakil eve ulaşması endişeye yol açtı. İlçenin Gözütok köyü Binekli mezrasında etkili sağanak nedeniyle heyelan yaşandı. Kayan toprak, Rahim Kanat'ın dağın yamacında bulunan müstakil evinin duvarına dayandı. Kanat, heyelan sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti. Yeniden heyelan yaşanabileceğini ifade eden Kanat, "Evimin dağa bakan tarafında heyelan meydana geldi. Yetkililerden inceleme yapmalarını ve destek olmalarını bekliyoruz." dedi.

