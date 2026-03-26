        Bingöl'de "Afet Farkındalık ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

        Bingöl'de öğrencilerin afet bilincinin artırılması amacıyla Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:54
        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, protokolü Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun imzaladı.

        Protokol kapsamında kent genelindeki öğrenci, öğretmen ve personele afetlere karşı bilinç kazandırılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin öğretilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Bingöl’ün en önemli gerçeklerinden birinin deprem olduğunu belirtti.

        Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlardan itibaren yapılması gerektiğine işaret eden Çelik, bu kapsamda kentte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Çelik, "Duamız, memleketimizin hiçbir yerinde deprem ya da afet yaşanmamasıdır. Ancak buna yönelik olarak hem gerekli eğitimleri almak hem de çocuklarımızı buna hazırlamak zorundayız. Rabb'im çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Onları bu konuda bilinçlendirmek için AFAD İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz her türlü çabayı gösterecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali

        Benzer Haberler

        Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği
        Karlıova SYDV'den çocukların giysi ihtiyacı için alışveriş kartı desteği
        Bingöl'de baharın habercisi kardelenler yüzünü gösterdi
        Bingöl'de baharın habercisi kardelenler yüzünü gösterdi
        12 Bingölspor - Kahramanmaraşspor: 1-1
        12 Bingölspor - Kahramanmaraşspor: 1-1
        Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğren...
        Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğren...
        Sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı (2...
        Sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı (2...
        Sınıfta sıkılan spreyden etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Sınıfta sıkılan spreyden etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı