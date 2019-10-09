Bing\u00f6l \u00fcn Karl\u0131ova il\u00e7esinde olas\u0131 deprem durumunda iki fark\u0131 noktada toplanma alan\u0131 olu\u015fturdu. Karl\u0131ova Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan olas\u0131 deprem durumu i\u00e7in iki farkl\u0131 noktada deprem toplanma alanlar\u0131 olu\u015fturuldu.Kanire\u015f ve Turgut \u00d6zel Mahalleleri nde olu\u015fturulan yerlere tabelalar\u0131 as\u0131ld\u0131. Toplama alanlar\u0131n\u0131n Kanire\u015f ve Turgut \u00d6zel Mahallelerinde kuruldu\u011funu aktaran Karl\u0131ova Belediye Ba\u015fkan\u0131 Veysi Bing\u00f6l, olas\u0131 deprem durumunda vatanda\u015flar\u0131n rahat ula\u015f\u0131m sa\u011flayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ba\u015fkan Bing\u00f6l, \u201c \u0130limiz ve il\u00e7emiz deprem ku\u015fa\u011f\u0131nda olan bir konumda. O y\u00fczden her zaman depreme haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmam\u0131z gerekiyor. Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz belirledi\u011fi noktalara vatanda\u015flar\u0131m\u0131z \u00e7ok rahat bir \u015fekilde ula\u015fabilir. Bu y\u00f6ndeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z aral\u0131ks\u0131z bir \u015fekilde devam edecektir\u201d dedi.