Bingöl’de bir bölge karantinaya alındı

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Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinin korona virüs tespit edilmesi üzerine,14 gün karantinaya alındığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde korona virüs (Covid19) tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07.04.2020 tarihli kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır” denildi.

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