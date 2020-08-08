Destekle iş kuran 3 kardeş, şimdi ihracat yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destekle iş kuran 3 kardeş, şimdi ihracat yapıyor

İHA

Bingöl'de 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya'ya mobilya ihraç ediyor.

Destekle iş kuran 3 kardeş, şimdi ihracat yapıyor

Bingöl’de 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya’ya mobilya ihraç ediyor.
Ali Rıza, Mehmet ve Faruk Başaran kardeşler, 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir mobilya dükkanı açtı. İlk olarak sadece çevrelerine mobilya yapıp satan kardeşler, daha sonra Fırat Kalkınma Ajansı’ndan destek alarak seri üretim makineleriyle işini büyütmeye başladı. 3 kardeş olarak başladıkları işte şimdi 22 kişi istihdam eden Başaran kardeşler, 2018 yılında kurulan İŞGEM’de kiracı oldu. Burada üretime devam eden kardeşler Ocak ayı itibari ile de Almanya’ya mobilya ihraç etmeye başladı.
22 kişiyle aile gibi bir ortamda çalıştıklarını dile getiren kardeşlerden Mehmet Başaran, “Biz 2012 yılında 3 kardeş KOSGEB desteği ile firmamızı kurduk, 72 metrekarelik bir alanda üretime başladık. 2013 yılının ikinci yarısında ise Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle seri üretim makineleri aldık. O yıldan itibaren iş hacmimizi daha arttırarak büyümeye başladık. 2018 yılında İŞGEM’in de desteğiyle buradaki büyük alana taşındık. Şuan 22 arkadaşımızı istihdam etmekteyiz. Daha önce 3 kardeş çıktığımız bu yolda şuan 25 kişiyiz, aile gibi çalışıyoruz burada” dedi.
Ocak ayından itibaren Almanya’ya mobilya ihraç ettiklerini belirten Başaran, “Her geçen yıl çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek daha da büyümeye çalışıyoruz. Bu yılbaşı itibariyle de Almanya’ya ihracat yapmaya başladık. Almanya Berlin’de bir showroom kurduk. Pandemi süreci olmasına rağmen en başta bir ara verdik ama ondan sonra hiç durmadan devam ettik. Yine pandemi sürecinde Almanya’ya iki defa sevkiyat gerçekleştirdik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yeni bir sevkiyatımız daha olacak. Bundan sonra Bingöl’den Almanya’ya mobilya ihracat etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ankara’dan 3 kardeşin iş teklifini alarak Bingöl’e çalışmaya gelen usta başı Mehmet Canlı, “Mehmet Bey İŞGEM’in desteğiyle işi büyütmeye karar vermişti ve hamdolsun 22 kişiyle burada çalışıyoruz. hepimiz burada kardeş gibiyiz. Ben bu kadar büyük bir işyeri olacağını tahmin etmiyordum ve ön yargılarım kırıldı geldiğim zaman. Bingöl güzel bir ve iş potansiyeli de var. Avrupa’ya şuan ihracat yapıyoruz, potansiyel de çok fazla. Burada mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de 1 ayda ceza ve aranması bulunan 57 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de 1 ayda ceza ve aranması bulunan 57 şüpheli ...
Bingöl’de Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de Covid-19 denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X