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Bingöl’de jandarma, Covid-19 hastasının bahçesinde hasat yaptı

İHA

Bingöl’de jandarma, Covid-19 hastasının bahçesinde hasat yaptı

Bingöl’de jandarma ekipleri, Korona virüs (Covid19) hastasının bahçesini hasat yaparak, örnek bir davranış sergiledi.
Merkez İçmeler Mahallesinde ikamet eden ve Covid19 testi pozitif çıkan Müzeyyen Başçı, evinde karantinaya alındı. Karaciğer hastası olan eşi de karantina süresince köydeki evlerinde kalmaya başladı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçı’yı kontrol etmek için evine gitti. Jandarma ekiplerini gören kadın, eşinin köyde ve kendisinin de karantinada olduğu için bostanındaki hasadı yapamadığını söyledi. Bunun üzerine mahalle muhtarı ile birlikte bahçeye giden jandarma ekipleri, bahçedeki sebzeleri topladı.
Toplanan sebzeler ekipler tarafından kadına teslim edildi.

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