Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2020-09-16 13:01:36
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