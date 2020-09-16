Covid-19’u yenen doktor, tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı Bingöl'de önce kendisi ardından da eşi ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıkan Doktor İbrahim Kaya, hastalığı küçümseyenleri uyararak, maske ve sosyal mesafenin önemi konusunda uyarıda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19’u yenen doktor, tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı Bingöl'de önce kendisi ardından da eşi ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıkan Doktor İbrahim Kaya, hastalığı küçümseyenleri uyararak, maske ve sosyal mesafenin önemi konusunda uyarıda bulundu

İHA

Bingöl'de Korona virüse (Covid19) yakalanan Uzman Doktor İbrahim Kaya, hastalığı yenip tekrar görevinin başına döndü.Eşi ve annesi de Covid19'a yakalanan Dr.Kaya, vatandaşları uyararak kesinlikle hastalığı küçümsememelerini önerdi, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

Covid-19’u yenen doktor, tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı Bingöl'de önce kendisi ardından da eşi ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıkan Doktor İbrahim Kaya, hastalığı küçümseyenleri uyararak, maske ve sosyal mesafenin önemi konusunda uyarıda bulundu

Bingöl’de Korona virüse (Covid19) yakalanan Uzman Doktor İbrahim Kaya, hastalığı yenip tekrar görevinin başına döndü.Eşi ve annesi de Covid19’a yakalanan Dr.Kaya, vatandaşları uyararak kesinlikle hastalığı küçümsememelerini önerdi, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de koronavirüs (Covid19) ile mücadele kararlı bir şekilde sürerken, Covid19’a yakalanan fedakar sağlık çalışanları karantina sürecinin ardından yeniden görevleri başına gelerek mücadele etmeyi sürdürüyor. Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor İbrahim Kaya Covid19’a yakalandı.Ardından Kaya'nın eşi ve annesi de hastalığı geçirdi. İzolasyona dikkat ederek gerekli tedavi uygulanan Kaya ailesi, hastalığı yendi. Dr. Kaya, hastalık sonrası tekrar görevinin başına dönerek vatandaşları uyardı.
Salgınla ilgili bilgiler veren Dr. İbrahim Kaya, “Bingöl’de hastane olarak Mart ayından bu yana oldukça fazla tedbir aldık, almaya devam ediyoruz. Haziran ayı itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de hasta sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla son 23 aydır oldukça yoğun bir şekilde pandemi ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.


"Hastalığı atlattı görevine döndü"
Hastalığa yakalanma sürecini de anlatan Dr. Kaya, “Hastanede oldukça bir Covid19 yoğunluğu vardı hasta ve personel üzerinde. Bende bu dönemde yakalandım. En başta çok ciddi bir semptomla karşılaşmadım. Ama sonradan halk arasında bilenen öksürük, kırgınlık oldukça yoğun bir şekilde kendisini gösterdi. Benden bütün tedbirlerime rağmen eşimi de bulaştı. Dolayısıyla o ağır atlattı. Yorgunluğu, ateşi, öksürüğü oldukça yoğundu. Ama çok şükür atlattık ikimizde. Görevimizin başına döndük, eskisinden daha yoğun bir şekilde tedbirlerimize devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Covid19 pozitif hastalarımızı ameliyata aldığımız oldu, koruyucu tedbirlerimizi alarak işimize devam ediyoruz”ifadelerini kullandı.

"Hafif bir hastalık değil"
Eşinden sonra annesinin de hastalığa yakalandığını aktaran Kaya, “Benim, eşim ve en son da annemin Covid testi pozitif çıktı. Halk arasında hep bilindiği gibi hafif bir hastalık değil. Kişilere göre çok ciddi durumlar oluyor. Vefatlarımız var, kaybettiğimiz hastalarımız var. Kesinlikle hastalığı küçümsememelerini öneririm. Sosyal mesafe ve maske uygulamalarına çok dikkat etmek lazım”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Bingöl'de 6,5 kilo esrar ile bin 688 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de 6,5 kilo esrar ile bin 688 kök kenevir ele ...
Bingöl'de, sağlıkçılar ‘Kano’ ile moral buldu
YEREL HABERLER Bingöl'de, sağlıkçılar ‘Kano’ ile moral buldu
Bingöl’de metruk yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de metruk yapı yıkıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X