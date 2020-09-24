Bingöl’de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi Aftor bölgesindeki ağaçlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın biranda ağaçları kapladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Yangında, bazı ağaçlar zara gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.