Bingöl’de yangın, bazı ağaçlar zarar gördü

Bingöl’de çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi Aftor bölgesindeki ağaçlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın biranda ağaçları kapladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Yangında, bazı ağaçlar zara gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.