Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

İHA

Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

Bingöl'de en çok kar yağışının yaşandığı Karlıova ilçesinde tipi de etkili olmaya başladı.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de son 4 gündür aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerin karla kaplandığı kentte 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ise en çok Karlıova ilçesinde etkili oldu. 4 gündür yağan kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Bugün sabah saatlerinden itibaren de tipi etkili olmaya başladı. Kent merkezinde yürümekte bile zorlanan vatandaşlar, tipi nedeniyle köyler ile ilçenin bağlantısının kesildiğini aktardı.
Bingöl Valiliği'den, kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum Çatak ile Bingöl Yedisu kara yolunun sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe ...
Bingöl’de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Bingöl’de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Genç'te gönüllüler sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı
YEREL HABERLER Genç'te gönüllüler sokak hayvanları için kışlık ...
Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
Kısıtlamadan muaf olan esnaf sokaktaki hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf olan esnaf sokaktaki hayvanları ...
Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar
YEREL HABERLER Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar
Bingöl'de 115 köy yolu kapandı, Karlıova kara gömüldü
YEREL HABERLER Bingöl'de 115 köy yolu kapandı, Karlıova kara gömüldü
Yaylada kar yüzünden mahsur kalan besici ve 250 hayvanı kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada kar yüzünden mahsur kalan besici ve 250 ...
Karlıova'da kar yağışına rağmen 'kuraklık' korkusu
YEREL HABERLER Karlıova'da kar yağışına rağmen 'kuraklık' korkusu