Heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yağmurun ardından oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin uğraşları sonucu açıldı.
Heyelan, dün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağışın ardından oluşan heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, durum karayolları ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen karayolları ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından köy ve ilçeyi birbirine bağlayan yolu ulaşıma yeniden açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.