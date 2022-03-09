Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Aybar kar fırtınası için geri sayım bitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre Türkiye'de 10 Mart Perşembe günü başlatyıp 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli kar yağışı bekleniyordu. Bugün İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı ile ilgili genelde yayınlandı ve okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği duyuruldu. Balıkesir ve Bingöl'de kaydedilen düşük hava sıcaklıklarının ardından Bingöl ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi.