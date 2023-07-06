Binlerce protestocu yine sokaklarda: İsrail'de emniyet müdürünün "siyasi baskı" gerekçesiyle istifası protestolara neden oldu

Binlerce protestocu yine sokaklarda: İsrail'de emniyet müdürünün "siyasi baskı" gerekçesiyle istifası protestolara neden oldu

İsrail'in başkenti Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed'in, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den gördüğü baskıyı gerekçe göstererek istifa etmesi, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde protestolara ve olaylara yol açtı.

Emniyet Müdürü Ami Eshed, istifasını açıkladığı basın toplantısında, "kuralları, protokolleri, teşkilat yapısını ve kültürünü ihlal etmediği için bakanlığın beklentilerini karşılayamadığını" belirterek "İç savaşı önlemek için ağır bir bedel ödüyorum." dedi.

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Daha önce Tel Aviv'deki hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı aylardır devam eden protestolara yumuşak müdahale ettiği gerekçesiyle Ben-Gvir tarafından görevden alınan ancak daha sonra yeniden göreve getirilen Eshed, göstericilerin kapattığı Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolunu "kafa ve kemik kırarak açabileceklerini" ancak bunu yapmadıklarını belirtti.