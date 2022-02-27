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Haberler Dünya Son dakika: Binlerce Ukraynalı Avrupa'ya akın ediyor
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Avrupa Birliği, göç akını için hazırlık yapıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalının AB topraklarına girdiğini, daha fazlası için hazırlık yaptıklarını söyledi

Son dakika: Binlerce Ukraynalı Avrupa'ya akın ediyor
AA

AB içişleri bakanları olağanüstü toplantı yaptı. Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan sivilleri ve halihazırda mülteci akınıyla en çok karşı karşıya kalan AB ülkelerini desteklemek için dayanışma platformu ilan edeceğini belirten Johansson, "Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi." dedi.

Johansson, toplantıda gelecek günlerde daha fazla rakamlara ulaşacak mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hazırlık yapılacağını ifade ederek, "Bana göre, bu dönemde 'geçici koruma direktifini' kullanmanın doğru zamanı olacağını düşünüyorum. Bunu bugün tartışacağız." diye konuştu.

İçişleri bakanlarının toplantısında Moskova yönetimi için vize kısıtlamaları da konuşulacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dışişleri bakanlarını akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurmuştu.

4 MİLYON UKRAYNALI BAŞKA ÜLKELERE SIĞINABİLİR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yoğun çatışmaların devam etmesi halinde 4 milyon Ukraynalının başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Lenarcic, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in tahminlerini paylaştı.

Lenarcic, Ukrayna içinde ve komşu ülkelerde 18 milyon kişinin insani bakımdan çatışmalardan etkileneceğini söyledi.

Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceğini kaydeden Lenarcic, 4 milyon Ukraynalının sığınmacı durumuna düşebileceği tahminini paylaştı.

"ACİL DURUMA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Lenarcic, "Her halükarda bunlar çok kaba tahminler olsa da sayılar çok büyük. Bu tür bir acil duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hem Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine gelen hem de Ukrayna içinde kalan zor durumdaki kişilere yardım edeceklerini, insani yardım göndereceklerini aktaran Lenarcic, 2014'ten beri Ukrayna'ya bu tür yardımlar kapsamında yıllık 25 milyon avro ayırdıklarını, bunu 90 milyon avroya çıkaracaklarını duyurdu.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkelerini terk ederek komşu AB ülkeleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya'ya sığınanların sayısının 300 bini aştığını açıkladı.

Bu kişilerin çoğunun biyometrik pasaport sahibi oldukları için AB ülkelerinde ilk aşamada vizesiz şekilde 90 gün kalabileceklerini ifade eden Johansson, bir kısmının yakınları tarafından ağırlandığını, az bir bölümünün de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Johansson, "Gelecek veya gelmek isteyecek çok daha fazla sayıda kişi için hazırlıklı olmalıyız. AB, bu kişileri memnuniyetle karşılamalı." diye konuştu.

AB GEÇİCİ KORUMA YÖNERGESİ HAREKETE GEÇİRİLİYOR

Johansson, bu nedenle AB'nin Geçici Koruma Yönergesini harekete geçirmeleri gerektiğini dile getirdi.

AB Komisyonu, bugünkü AB İçişleri Bakanları Toplantısında Ukraynalılar içir yönergeyi aktif hale getirmeyi önerdi. Komisyon, yönergenin uygulanması için perşembe AB Konseyi'ne resmi teklifte bulunacak.

Birçok üye ülkenin bu öneriyi desteklediği, bazı ülkelerin ise biraz daha beklemeyi değerlendirdiği bildirildi.

AB Geçici Koruma Yönergesi, 1990'larda eski Yugoslavya ülkelerindeki savaşlar ve olaylar nedeniyle çok sayıda kişinin ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmasından sonra 2001'de çıkarıldı.

Ancak AB ülkeleri arasında dayanışmayı esas alan bu yönergenin maddeleri şu ana kadar harekete geçirilmedi.

AB'nin "geçici koruma" tanımı, AB üyesi olmayan ülkelerde yerlerinden edilen ve ülkelerine dönemeyecek durumdaki kişiler için acil ve geçici koruma sağlanması anlamına geliyor.

Yönerge, çok fazla sayıda kişinin AB sınırlarına gelmesi ve standart iltica sisteminin çok fazla başvuru nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde uygulanabiliyor.

Yönergenin uygulanması halinde AB üyesi ülkelerin geçici koruma altına alınan kişilere koruma süresi boyunca oturum izni vermesi, iş ve barınma sağlaması, sağlık ve eğitim imkanların faydalanma imkanı tanıması, aile birleşimlerine izin vermesi öngörülüyor.

AB Komisyonu, yönergenin her yıl yenilenmek üzere toplam 3 yıl için uygulanmasını teklif edecek.

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