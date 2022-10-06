İlk kez görücüye çıktı... Binlerce yıllık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Binlerce yıllık tapınak sunuları, ilk kez sergide

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, çeşitli dönemlere ait 10 tapınak sunusu, tarih tutkunları için sergilenmeye başlandı. Eserler arasındaki Helenistik döneme ait, pişmiş topraktan tapınak modelinin, Kyme Antik Kenti'nde 2013'te bulunduğu belirtildi

Binlerce yıllık tapınak sunuları, ilk kez sergide
İlk kez görücüye çıktı... Binlerce yıllık!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturuluyor.

DHA'nın haberine göre bu ayki sergide adak çivisi ve madalyon gibi pişmiş toprak, bronz ve kurşun malzemeden toplam 10 tapınak sunusu, sergilenmeye başlandı.

SERGİLENMEYE BAŞLANDI

Eserler arasında olan Helenistik döneme ait, pişmiş topraktan tapınak modelinin, İzmir'in Aliağa ilçesi yakınlarındaki Kyme Antik Kenti'nde 2013 yılında bulunduğu belirtildi.

Öne çıkan bir diğer tapınak sunusu ise Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 2012 yılında bulunan, üzerinde tapınak tasviri olan, kurşundan yapılmış madalyon oldu. Müzenin envanterine giren, insan figürlü birçok adak çivisi de yine fuaye salonunda yer aldı.

MENEMEN'DE BULUNAN 3 HEYKELCİK DE MÜZEDE

Adak çivilerinin, Hitit dönemine ait olduğu belirtildi. Son olarak 2018 yılında Menemen'de Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan ve omuzda kurbanlık koç taşınmasını tasvir eden 3 ayrı heykelcik de yine tarih tutkunları için ilk kez sergilenmeye başlandı.

İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural Tercan, "Dönemin insanları tanrı ve tanrıçaya sunuda bulunurken, onun ikonografik özelliklerinden faydalanmışlar. 'Athena'nın koruyuculuğu ve gücünden faydalanmak için sunuda bulunmuşlar.

Bu nedenle kılıç ve kalkan adarlar. Kendilerini korumasını isterler. 'Afrodit'in denize bakan yamaçlara yapılan tapınaklarına yapılan sunularda ise denizde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamasını amaçlamışlardır. Bu sunular, o talebini sembolize eden nesnelerdir. Kazılarda bu nesneler karşımıza çokça çıkıyor. Müze koleksiyonlarını büyük bir kısmını oluşturuyor. Böyle bir sunumla da ziyaretçinin karşısına çıkalım istedik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yeni batık keşifleriyle genişliyor
YAŞAM Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yeni keşiflerle ...
Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!
YAŞAM Vazgeçilmez 50 Türk yemeği
Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?
YAŞAM Gelecekte hangi meslekler popüler olacak?
Günlük burç yorumları! (6 Ekim 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Bitlis'te ‘Şişkin Ay’ hayran bıraktı
YAŞAM Ahlat'ta hayran bırakan görüntü
Domaniç Dağları sonbaharın sarı tonlarına bürünmeye başladı
YAŞAM Sonbaharın sarı tonlarına büründü
AÇIKLANDI! Sayısal Loto sonuçları 5 Ekim 2022! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: tıkla, öğren!
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ekim 2022
Fatih'teki 1600 yıllık açık hava Bizans sarnıcı restore ediliyor
YAŞAM İstanbul'da sadece üç tane var
Şans Topu sonuçları açıklandı! 5 Ekim Şans Topu büyük ikramiyesi ne kadar?
YAŞAM Büyük ikramiye için son saatler!
Özel fırınlarda pişiriliyor! Tokat ve Sivas'ın 'kebap' rekabeti
YAŞAM Özel fırınlarda pişiriliyor! İki kentin 'kebap' rekabeti. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.