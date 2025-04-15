Binyamin Netanyahu: İran'ın nükleer programı yok edilmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Tahran arasında müzakereler sürerken İran'ın nükleer programının "yok edilmesi gerektiğini" söyledi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda İran yönetimini hedef aldı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Netanyahu, ABD ile müzakereler devam ederken İran liderinin "İsrail'i yok etmeyi hedeflediğini" ileri sürdü.

Netanyahu, paylaşımında İran'ın nükleer faaliyetlerinin "yok edilmesi gerektiğini" savundu.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti.

Müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da yapılması öngörülüyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasını değil, bu programın "ortadan kaldırılmasını" amaçladığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'li sözcü, Başkan Trump'ın, İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasını mı yoksa tamamen ortadan kaldırılmasını mı amaçladığına ilişkin soruya yanıt verirken, "Başkan Trump, İran'ın nükleer programa sahip olduğunu görmek istemiyor, İran'ın nükleer silah elde etmesini istemiyor. Bu konuda kendisi çok net." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasının devam ettiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın İran'la diyaloga açık olduğunu, ancak Tahran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceği konusunda da net olduğunu vurguladı.

Trump, Umman Sultanı bin Tarık ile görüştü

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın sabah saatlerinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştüğünü ve İran'la müzakereler konusunu ele aldığını duyurdu.

Leavitt, görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başkan Trump, bugün İran'la müzakerelerin yapılmasına yardımcı olan Umman Sultanı ile görüştü ve İran'ın nükleer programını müzakereler yoluyla sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. İki lider ayrıca ABD'nin Husilere yönelik devam eden operasyonlarını ele aldı."