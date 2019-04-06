Bir Aile Hikayesi 5. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Bir Aile Hikayesi'nde Beste ile Erdem'in samimiyeti gittikçe artarken, Berk'de kendini tiyatroya hazırlıyor. Hikayesi'nde Müjde, Reyhan'ın Şakir'i daha önceden tanıdığını öğrendi ve Reyhan'a bunun hesabını sormaya gitti. Bu sırın açığa çıkması Mahur ile Reyhan arasındaki ilişkinin tamamen değişmesi anlamına geliyor. Bu sırada Beste'de gerçeği duydu. Bir Aile Hikayesi 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.
BİR AİLE HİKAYESİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BİR AİLE HİKAYESİ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Cem, Mahur’un gerçek babasını bulmaya kararlıdır. Bu nedenle Reyhan, Mahur’la Şakir’i tanıştırma fikrine kendini hazırlar. Uzun yıllar sonra ilk kez Şakir’in kapısını çalar. Evlatlık olduğu tüm okulda duyulan Mahur sıkıntıya düşer. Sorununu ailesinden gizleyip okuldan kaçar. Kardeşini yalnız bırakmak istemeyen Berk ise onunla birlikte okulu asar ancak Reyhan ve Cem’e yakalanır. Kabak onun başına patlayacaktır.
Beste ile arasını düzeltmek isteyen Erdem, evine gidip ona sürpriz yapar. Evde Beste’nin şarkı söylemesinden etkilenir ve onu cesaretlendirmeye çalışır. Ancak Beste bu konuda çok özgüvensizdir. Erdem’in yapacağı ikinci sürpriz sayesinde Beste sahne korkusunu yenmek zorunda kalacaktır.
Berk in tiyatrodaki okuma provası kötü geçer. Başından beri seçmelere katılmasına karşı olan Derya ile arası gerilir. Ancak yönetmenden gelen haber ikisini de çok şaşırtacaktır. Yapımcıya olan borcu nedeniyle Berk’in evine haciz gelir. Mahur ona yardımcı olmaya çalışsa da, geçmişten gelen sorunların etkisiyle Berk buna izin vermez. Mahur’la aralarında tartışma çıkar.
Şakir Müjde ile sohbetleri sırasında Reyhan’la eskiden beri tanıştıklarını ağzından kaçırır. Kocasından sır saklamaya hiç alışık olmayan Müjde zor durumda kalır.
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