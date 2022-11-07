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Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

11 yaşındaki Ellen Sadler bir gece hepimiz gibi uyudu fakat bir fark vardı. Küçük kız ertesi sabah uyanamadı. Öldü sanılan Sadler'in nabzı atıyordu, nefes alıyordu. Peki bu küçük kız 9 yıl boyunca neden uyudu? İşte 11 yaşında uykuya dalan ve uyandığında 21 yaşında olan Ellen Sadler'ın hayat hikayesi...

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  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Uyku vücudu dinlendirir, beyin gün içerisinde yapamadığı aktiviteleri uyku modundayken gerçekleştirir. Kısacası uyku her canlının ihtiyaç duyduğu ve yokluğunun olumsuz etkilerinin fazlasıyla olduğu bir aktivitedir. Peki, bir gece uyuduğunuzda ertesi sabaha uyanamamış olmak nasıl olurdu? İşte Ellen Sadler, bir gece kardeşleri gibi uykuya yattı, fakat o uykudan 9 yıl boyunca uyanamadı.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Babasını küçük yaşta kaybeden Ellen 12 çocuklu bir ailenin kızı. Annesi, babasının ölümünden sonra Thomas Frewen adında bir işçiyle evlendi ve evlendiği adam çocuklara kendi çocuklarıymış gibi baktı.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    9 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamış olan Ellen, bir gece tüm kardeşleri gibi uykuya yattı. Küçük kız ertesi sabah uyanamadı. 29 Mart 1871 yılında uykuya dalan Ellen, ailesinin tüm uyandırma çabalarına rağmen hiç yanıt vermedi.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Ellen'ın ilk olarak öldüğü düşünülse de, nabzının attığı ve nefes aldığı gözlemlendiğinden komaya girdiğine karar verildi. 
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Dünyanın birçok yerinden doktorlar gelmiş olsa da, konuyla ilgili kimse çözüm yolu ve bu uykunun nedenine dair bir ipucu bulamadı. 
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Yıllar geçtikçe insanlar küçük Ellen için yardım toplamaya başladı. Ellen'ı uyandırmak için çeşitli yöntemler deneyenler bile oldu. 
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Bir süre sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden Ellen'ı ziyaret etmek için insanlar gelmeye başladı. Hatta küçük kızın ünü o kadar yayıldı ki, ziyarete gelenler bir tutam saç alabilmek için yüklü miktarlarda para bile teklif etti. Bu sebepten dolayı polisler kızın ailesinden şüphelendi. Kızın durumunun para tuzağı olarak kullanıldığını düşünen polisler bir soruşturma başlattı fakat yapılan araştırmalar sonucu bu şüphenin yersiz olduğu meydana çıktı.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Kızının yıllardır uyumasına dayanamayan Anne Sandler, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Doktorların söylemesine göre küçük kızın annesinin kalbi 9 yıldır çektiği üzüntüye dayanamadı. İlginç taraf şu ki; Ellen, annesi öldükten 5 ay sonra 21 yaşında olarak uyandı. Söylediğine göre 9 yıl boyunca tek bir rüya bile görmemişti.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    Bedeni 21 yaşında olsa da zihni halen 11 yaşında olan Ellen, gelişimden uzak kalmıştı. Dr. Gelineua ise Ellen'ın nasıl uyuduğunu ve 9 yıl sonra nasıl uyandığını araştırmaya başladı. 1880 yılında ise narkolepsi keşfedildi. 
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    NARKOLEPSİ NEDİR?

    Narkolepsi, ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığı, normal dışı zamanlarda uyku hali ve ani uyku atakları ile tanımlanan kronik bir uyku bozukluğudur.
  • Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

    NARKOLEPSİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Narkolepsinin bilinen belirtileri şu şekildedir;

    Beklenmedik anlarda gelen uyku atakları,

    Sürekli hissedilen yorgunluk,

    Kol, bacak ya da gövdede kuvvet kaybı,

    Karabasan olarak bilinen uyku felci (REM uykusu bozukluğu)

    Uykuya dalarken ya da uyanırken görülen halüsinasyon,

    Bakışlarda donukluk,

    Uzun süre uyanamama.

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