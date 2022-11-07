Bir süre sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden Ellen'ı ziyaret etmek için insanlar gelmeye başladı. Hatta küçük kızın ünü o kadar yayıldı ki, ziyarete gelenler bir tutam saç alabilmek için yüklü miktarlarda para bile teklif etti. Bu sebepten dolayı polisler kızın ailesinden şüphelendi. Kızın durumunun para tuzağı olarak kullanıldığını düşünen polisler bir soruşturma başlattı fakat yapılan araştırmalar sonucu bu şüphenin yersiz olduğu meydana çıktı.