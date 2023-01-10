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Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

Trabzon'da doğayla iç içe yaşayan emekli çift, eve aldıkları bir haftalık kuzuya özenle bakıyor

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AA
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra farklı sektörlerde de çalışarak emekli olan Evşen ve Haydar Seven çifti, doğa ile iç içe zaman geçirmek için Ortahisar ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Akkaya Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    AA'nın haberine göre emeklilikten sonra işlerini çocuklarına devreden ve Akkayada yaşamaya başlayan 45 yıllık evli çift, doğada zaman geçirirken bir yandan da hobi amacıyla 5 koyunun bakımını üstlendi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    5 çocuk, 15 torun sahibi çift, koyunlarının yanı sıra evlerine alarak Pamuk adını verdikleri bir haftalık kuzuya da özenle bakıyor.

     
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    "Can yoldaşımız" dedikleri kuzuyu "Soğuktan donmasın" diye eve alan, sobanın yanında ısıtan çift, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    "EVİMİZİN ŞENLİĞİ"

    Kuzuyu kucağından düşürmeyen 65 yaşındaki Evşen Seven, Pamuku çok sevdiğini söyledi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Pamuk ile evde zaman geçirdiğini dile getiren Seven, "Aç olunca annesinin yanına getiriyoruz, karnını doyuruyoruz. Daha küçük, biraz daha zaman geçsin biberonla beslemeye başlayacağım. O zaman bize daha çok alışacak" ifadesini kullandı.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Seven, Pamukun kendilerinden ayrılmadığını belirterek, "Çocukların her biri bir yere gitti. Biz de eşimle burada yaşıyor, Pamuk ile de zaman geçiriyoruz" dedi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Torunlarının da Pamuku çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini vurgulayan Seven, "Çocuklar geliyor, torunlar çok. Yalnız kaldığımız yok ama bu evimizin şenliği" diye konuştu.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Dışarıda havanın çok soğuk olduğunu aktaran Seven, "Zaten soğukta da titriyor. Onun için sobanın yanına getiriyoruz, ısınıyor. Annesini de sürüye katmadık. Biraz zaman geçsin, annesini sürüye katacağız, Pamuku tamamen yanımızda saklayacağız" dedi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    "BİR KUZU YETER DEDİK, ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUZ"

    Haydar Seven de koyunculuk mesleğinin dededen kalma olduğunu kaydederek, "Şu an 1000 koyun var. Torunlar devam ettiriyor. Biz de 1000 koyunu bıraktık, Bir kuzu yeter dedik, onunla vakit geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

     

     
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Pamuku kendilerinin de torunlarının da çok sevdiğini dile getiren Seven, kuzuya özenle baktıklarını söyledi.
  • Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

    Eve gelen misafirlerden Fatma Şahinoğlu da kuzuyu evde gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Hayvanları gerçekten çok seviyorlar. Ben de gördüm, çok sevdim. Olsa ben de bakardım" diye konuştu.

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