Bir korku klasiği Annabelle bebeğin gerçek hikayesi!

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MÜZEDE SERGİLENİYORDU

Warren çifti ABD'de paranormal olaylar üzerine gerçekten tanınıyordu. Çifte göre bebeğe sıradan bir ruhun musallat olduğu düşüncesi oldukça basitti. Warren çiftine göre iblisler Annabelle bebeği kullanarak dünyaya geçiş yapabiliyordu. Bu nedenle şeytan çıkarma ayini yapıldı. Daha sonra Warren çifti Annabelle bebeği kilit altında tutmak için ABD'deki Warrens Okült Müzesi'ne yerleştirdi.

Kilitli vitrin arkasında duran bebeğin hemen yanında ise ziyaretçilere yönelik uyarı bulunuyor "Bebekle hiçbir şekilde dalga geçmeyin." Bebeği görmeye gelenler kudretli kötücül ruhun etkilerine maruz kaldıklarını söylüyor. Müze ziyaretinden sonra kaza geçirenler bile var.