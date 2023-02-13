BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?



ATV'nin yeni dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı, 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanında derin bir üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.



Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 20 Şubat Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor.



ATV'de ise deprem özel yayını gün boyu devam edecek.