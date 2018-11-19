Bir Litre Gözyaşı dizisi, 7. son bölümü ile geçtiğimiz Pazar akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Son bölümde Ali ise tüm söylenenlere şahit oldu! Bir Litre Gözyaşı dizisinin sevenleri 8. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR LİTRE GÖZYAŞI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Mahir ilk kez kalbini Cihan'a açıyor; bu itirafa tanık olan Ali büyük bir şok geçiriyor!
Cihan'a yanlışlıkla da olsa hastalığını söyleyen Mahir, her zaman onun yanında olacağını dile getirir. Cihan, kalan günlerini güzel geçirmenin niyetindedir. Ailesinin kendisinden sakladığı bu gerçekten ötürü onlara kızgın olan Cihan, yanında olan Mahir ile birlikte içinde kalan tüm duyguları yeniden keşfetmeyi ister. Cihan, tüm dileklerini bir kağıda sıralar ve rastgele çektikleri dileklerini bir bir gerçekleştirirler. Gelinlik giymek istediği için Mahir'in teklifini kabul eden Cihan, bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.
Cihan ile Mahir, son zamanlarında yaptığı davranışlar ise ailelerinin tepkisini çeker. Figen ve Muzo, Cihan'ın neden böyle davrandığını sorgularken beklemedikleri bir karşılık alırlar. İkilinin birlikte geçirdikleri vakit, giderek yakınlaşmalarına da neden olur. Bu yakınlığı fark eden Ali, Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Üstelik Cihan'ın bu kez oyun oynamamasını ve gerçekten evlenmek istediğini belirtir. Cihan, bu teklif karşısında ne diyeceğini bilemez.
Cihan'ın beyincik dejenerasyonu hastalığı giderek etkisini arttırır. Cihan, yeniden hastaneye kaldırılır. Başında bekleyen Mahir, ilk defa Cihan'a olan duygularını ifade eder. Cihan'ın haberi olmadığını düşünürken, Ali her şeye tanık olur.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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